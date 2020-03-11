196 человек умерли за сутки — в Италии рекордное число смертей от коронавируса

В Италии количество смертей от осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки составило 196 человек. Это рекордное число с начала эпидемии.

Глава Службы гражданской обороны Италии Анджело Борелли заявил, что общее число умерших с начала эпидемии составляет 827 человек. Также за сутки заболели 2076 человек – количество достигло 12 462.

Излечиться от коронавируса удалось 1 045 людям.

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— Накануне мы говорили, что данные по Ломбардии были неполными. Они не учитывали людей в домашней изоляции, но на самом деле рост за сутки находится в тренде предыдущих дней, – отметил Борелли.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Источник: ANSA