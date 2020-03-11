Из-за коронавируса Европе грозит экономический шок уровня 2008 года — Лагард

Если страны ЕС не будут принимать срочных мер в ответ на распространение коронавируса, то Европу ожидает экономический шок уровня 2008 года.

Такое мнение высказала руководительница Европейского центробанка Кристин Лагард.

По ее словам, в настоящее время во избежание такого сценария нужна координация действий европейских государств.

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Кристин Лагард также добавила, если ЕС удастся скоординировано противодействовать коронавирусу и его влиянию на экономику, то экономический шок будет временным.

Она отметила, что сейчас Европейский центральный банк изучает все возможные инструменты для того, чтобы смягчить удар коронавируса на экономику.

Напомним, из-за вспышки коронавируса за девять дней мировая экономика потеряла $9 трлн.

Падение наблюдается на фондовых рынках как США, так и Европы и Азии.

Источник: BloombergQuint