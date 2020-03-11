Кибер-врач и органы на принтере. Как технологии меняют современную медицину

В лаборатории Сиднейского технологического института доктор Чоу провел революционный эксперимент. Он вместе с ассистентом построил прибор, который имитирует невесомость и микрогравитацию и поместил туда раковые клетки.

Результаты ошеломили, отсутствие гравитации убило 98% раковых клеток в течение суток.

Уже в этом году австралийские ученые должны проверить, как это действует в космосе, они проведут исследования на Международной космической станции.

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Если все подтвердится, то можно будет говорить о самом большом научном прорыве XXI века, поскольку рак можно будет лечить почти как обычную простуду. Еще один перспективный метод борьбы с самой страшной болезнью человечества — с помощью наночастиц, которые разрушают опухоли при нагревании. Этот метод позволил уничтожить рак простаты всего за сутки.

Революционные технологии в медицине уже давно не фантастика. Теперь нанороботы ликвидируют вирусы в организме, а искусственный интеллект разрабатывает лекарства. Пациентам все чаще предлагают персонализированную медицину.

Уже не фантастика и 3D-органы и биоимпланты. В Одессе печатают искусственные кости из органических материалов, идентичных составу кости человека. Слой за слоем принтер может напечатать любую кость индивидуально под пациента.

Еще дальше пошли ученые Тель-Авивского университета. Они напечатали на принтере пульсирующее сердце человека. Его размер пока только 2,5 см, но в перспективе исследователи планируют печатать любые органы человека.

Треть смертей в мире приходится на сердечно-сосудистые заболевания. По этой печальной статистике Украина на первом месте в Европе. Но наши разработчики нашли решение, которое поможет с этим бороться.

Они создали устройство, которое постоянно мониторит человеческое сердце. Кроме пульса оно фиксирует полную кардиограмму с мельчайшими отклонениями.

По словам разработчиков, это вариант нормы. Но для окончательного диагноза данные должен пересмотреть кардиолог прямо на своем ноутбуке или смартфоне. Если же устройство вдруг обнаруживает у пациента ухудшение состояния, врач получает пуш-сообщения и может срочно отреагировать. Это называется телемедицина.

Напомним, ученые из Университета Кардиффа в Великобритании приблизились к изобретению универсального лекарства от рака. Они обнаружили в организме человека Т-лимфоциты, отвечающие за иммунную реакцию, способные противодействовать разным видам угроз.