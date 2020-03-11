Вспышка нового коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

Сначала вирус распространялся в пределах Китая, но где-то с середины января активно начал переходить на другие страны.

По состоянию на 11 марта 2020 года всего новым коронавирусом инфицировано 118 745 человек.

Больше всего зараженных в Китае — 80 735 человек, 3 119 умерли. В то же время излечилось уже почти 50 тыс. человек.

В Южной Корее количество заболевших возросло до 7 755 человек, жертвами нового вируса стали 54 человека.

Масштабная вспышка нового коронавируса наблюдается в Италии, где, по последним данным, инфицировано 10 150 человек, умер 631 человек и излечилось 724.

С 10 марта в Италии ввели карантин на всей территории страны.

Количество больных в Иране составляет 8 042 человека, от осложнений умер 291 человек, выздоровел — 2 731.

В США обнаружили 1037 больных коронавирусом и сообщили о 23 случаях смерти.

Всего от осложнений, вызванных заболеванием нового штамм вируса, умерли 4 284 пациента. Из больниц выписали 65 740 человек.

На данный момент коронавирус зафиксировано почти во всех крупнейших странах Европейского Союза:

Германия — 1 565;

Франция — 1 784;

Испания — 1 695;

Нидерланды — 382;

Норвегия — 400;

Швейцария — 491;

Швеция — 355;

Бельгия — 267;

Дания — 262;

Австрия — 182;

Польша — 22.

В Украине 3 марта зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом. На момент выявления заболевания Украина готова к борьбе с ним. Контактировавшие с больным лица находятся под наблюдением врачей-эпидемиологов.

10 марта в Черновцах госпитализировали еще троих человек с подозрением на коронавирус.

Также в Украину доставили 1 200 экспресс-тестов на коронавирус. К концу недели их должно быть 5 000. Ситуация находиться под контролем.