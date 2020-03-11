Коронавирус в 10 раз более смертоносен, чем сезонный грипп — Институт здоровья США

Коронавирус может быть в 10 раз более смертоносным, чем сезонный грипп. Об этом в США на слушаниях в Сенате заявил доктор директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, доктор Энтони Фаучи.

— Могу сказать, что мы увидим больше случаев, и дела пойдут хуже, чем сейчас. Коронавирус по меньшей мере в 10 раз более смертоносен, чем сезонный грипп, даже если уровень смертности упадет намного ниже текущей оценки Всемирной организации здравоохранения в 3,4%, — заявил Фаучи.

По оценкам Энтони Фаучи, показатель смертности ВОЗ начался на уровне 2%.

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— Если вы подсчитаете все предполагаемые случаи у людей, которые могут иметь его, но еще не были диагностированы, уровень смертности, вероятно, будет ближе к 1%. Это означает, что он в 10 раз более смертелен, чем сезонный грипп, — отметил иммунолог.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.