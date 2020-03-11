В Болгарии и Швеции зафиксировали первые смерти от коронавируса

Первый смертельный случай из-за коронавируса зафиксировали в Стокгольме (Швеция). Больной скончался в больнице Каролинского университета в Худдинге.
Пациент был пожилого возраста, он находился в отделении интенсивной терапии.
Как сообщает управление здравоохранения Стокгольмского региона, еще один зараженный коронавирусом также находится в отделении интенсивной терапии.
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Также первая смерть от коронавируса была зарегистрирована в Болгарии. Больной была 66-летняя женщина. Ее доставили в больницу Софии с тяжелой дыхательной недостаточностью.
Лечение ее 77-летнего мужа продолжается, его состояние остается тяжелым.
Напомним, 11 марта в Турции зарегистрировали первый случай коронавируса. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, что инфицированный мужчина недавно вернулся из Европы.
Источник: SVT, Агентство BGNES