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Факты / Мир

В Болгарии и Швеции зафиксировали первые смерти от коронавируса

Первый смертельный случай из-за коронавируса зафиксировали в Стокгольме (Швеция). Больной скончался в больнице Каролинского университета в Худдинге.

Пациент был пожилого возраста, он находился в отделении интенсивной терапии.

Как сообщает управление здравоохранения Стокгольмского региона, еще один зараженный коронавирусом также находится в отделении интенсивной терапии.

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Также первая смерть от коронавируса была зарегистрирована в Болгарии. Больной была 66-летняя женщина. Ее доставили в больницу Софии с тяжелой дыхательной недостаточностью.

Лечение ее 77-летнего мужа продолжается, его состояние остается тяжелым.

Напомним, 11 марта в Турции зарегистрировали первый случай коронавируса. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, что инфицированный мужчина недавно вернулся из Европы.

Источник: SVT, Агентство BGNES

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