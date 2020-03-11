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Факты / Мир

В Праге таксист с коронавирусом три дня возил пассажиров

В Праге больной коронавирусной инфекцией таксист Uber возил пассажиров.

Водитель ходил на работу и контактировал с людьми, не подозревая, что у него Covid-19. Только через три дня, жалуясь на симптомы, он обратился в больницу.

Его состояние не было хорошим, у него было воспаление дыхательных путей и лихорадка. Ему также давали кислород, но сейчас ему лучше, — рассказал министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

За три дня водитель перевез около 90 человек. Местные представители органов здравоохранения уже нашли пассажиров больного таксиста, всех их отправили на профилактический карантин.

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Больной коронавирусной инфекцией также сдавал жилье через Airbnb. Недавно у него сняли квартиру граждане Германии. Вероятно, чех заразился опасной болезнью именно от них. Сейчас немцев разыскивают у них на родине, чтобы подтвердить эту теорию.

Как добавляет Адам Войтех, это первый случай коронавируса нового типа в Чехии без связи с Италией или другой страной риска.

Напомним, в Киеве с 12 марта временно ограничивают образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, детских садах, художественных и спортивных школах.

Источник: lidovky.cz

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