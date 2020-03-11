Какие страны ввели ограничения или запрет на въезд из-за коронавируса (СПИСОК)

В связи с распространением нового коронавируса ряд стран ограничили пересечение границы, или вообще запретили въезд.

Эпидемия Covid-19 также влияет на графики и маршруты авиакомпаний, круизных и туроператоров.

Некоторые международные рейсы приостановлены, а порты закрылись для круизных судов.

Страны, где введены ограничения на пересечение границы из-за коронавируса:

Италия

Пассажирам, которые путешествуют как туристы, не разрешается въезд через аэропорты в ниже перечисленных районах.

Пассажирам, которые прибывают в аэропорты в ниже перечисленных районах, разрешается въезжать, если они путешествуют по делам, по состоянию здоровья, в чрезвычайных ситуациях или если они проживают в одном из этих районов.

Районы: Алессандрия, Асти, Ломбардия, Модена, Новара, Падуя, Парма, Пезаро и Урбино, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Тревизо-Венеция, Вербано — Куси — Оссола и Верчелли.

Польша

Пассажиры, которые прямо или транзитом прибывают из Китая, Италии, Южной Кореи или Макао, должны пройти медицинскую проверку и заполнить «карточку здоровья».

Израиль

Пассажирам, которые в течение последних 14 дней находились в Китае, Иране, Ираке, Италии, Японии, Южной Корее, Ливане, Макао, Сингапуре, Сирии, Таиланде, Австрии, Франции, Германии, Испании или Швейцарии, запрещено въезжать в Израиль.

Это не касается пассажиров, которые транзитом проезжали через Австрию, Францию, Германию, Гонконг, Иран, Ирак, Ливан, Макао, Сингапур, Испанию, Швейцарию, Сирию или Таиланд.

США

Пассажирам, которые находились в Китае или Иране в течение последних 14 дней, запрещено въезжать в США.

Пассажиры, которые находились в Китае в течение последних 14 дней, должны прибыть в один из аэропортов: Атланта, Чикаго, Даллас, Детройт, Гонолулу, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Сиэтл и Вашингтон.

Египет

Гражданам Катара запрещается въезжать в Египет.

Пассажиры, прибывающие из Бахрейна, Китая, Франции, Германии, Ирана, Ирака, Италии, Японии, Южной Кореи, Кувейта, Макао, Малайзии, Сингапура, Швейцарии, Испании, Таиланда или Вьетнама, пройдут температурный скрининг.

Турция

Пассажирам, которые проехали через Китай или находились в Китае, Иране, Ираке, Италии или Корее в течение последних 14 дней, запрещен транзит или въезд в Турцию.

Таиланд

Пассажиры, прибывающие из Китая, Ирана, Италии, Южной Кореи или Макао, должны иметь справку, подтверждающую отсутствие коронавируса.

Вьетнам

Пассажирам, которые находились в Китае или проезжали транзитом через Китай в течение последних 14 дней, запрещено въезжать во Вьетнам.

Пассажиров, которые находились или проезжали транзитом через Корею, отправят на карантин.

Пассажиры, которые находились или проезжали транзитом через Иран или Италию в течение последних 14 дней, подлежат карантину в течение 14 дней.

Австрия

Между Австрией и Италией прекратили железнодорожное и авиасообщение — ограничение не будет действовать только на грузовой транспорт. Итальянцы могут попасть в страну только в случае наличия справки об отсутствии коронавируса. Австрийцы, которые были в Италии, смогут вернуться домой после того, как дали согласие провести две недели в самообсервации.

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Испания

Власти страны временно остановили прямое авиасообщение с Италией. Ограничения действуют от 11 до 25 марта 2020 года.

Китай

Пассажиры, прибывающие из Ирана, Италии, Японии и Южной Кореи и путешествуют в Пекин, Гуанчжоу или Шанхай, подлежат карантину в течение 14 дней.

Канада

Пассажиры, которые находились на круизном корабле Diamond Princess, подлежат обязательной 14-дневной изоляции в карантинном учреждении по прибытии в Канаду.

Кроме того, ограничения ввели Словения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россия, Молдова, Ангола, Катар, Саудовская Аравия, Монголия, Сербия, Таджикистан, Уганда, Шри-Ланка, Сингапур.

Напомним, Кабмин принял решение о приостановлении авиасообщения между Украиной и Италией.