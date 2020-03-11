Меры против коронавируса: в США создают первую карантинную зону

До 25 марта будет перекрыт въезд и выезд из города Нью-Рошель (штат Нью-Йорк, США), что в округе Вестерчер.

Вокруг населенного пункта будет действовать 1,6-километровая зона карантина.

Соответствующее решение принял губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

В городе будут закрыты школы и другие учреждения, где собирается большое количество людей.

В зоне карантина охраной займется Национальная гвардия. Они будут доставлять жителям продукты домой и дезинфицировать общественные места.

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Сейчас в штате Нью-Йорк 173 человека болеют коронавирусом, из них 108 — в округе Вестчестер. Более 100 из этих случаев приходится на членов ортодоксальной еврейской общины Нью-Рошеля.

Ранее Факты ICTV писали, что в США несколько городов ввели чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса. От болезни уже умерло шесть людей.