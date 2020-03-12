Жена Трюдо сдала тест на коронавирус. Премьер Канады самоизолируется

У жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар появились симптомы простуды.
Она немедленно обратилась за медицинской помощью и проходит тестирование на Covid-19.
До получения результатов Трюдо решил самоизолироваться и будет пока работать дома.
У самого премьера нет никаких симптомов.
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Кстати, 11 марта правительство Канады объявило о создании фонда на миллиард долларов для борьбы с коронавирусом.
Напомним, вспышка нового коронавируса Covid-19 началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По состоянию на 12 марта 2020 года, новым коронавирусом инфицированы 126 258 человек. Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру можно следить на Фактах ICTV.
Источник: Еxpress
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