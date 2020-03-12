PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Ирландия вводит карантин из-за коронавируса

12 марта премьер-министр Ирландии Лео Варадкар объявил о начале карантина в государстве.

Таким образом, будут закрыты:

  • образовательные учреждения — садики, школы, колледжи;
  • культурные центры — библиотеки, музеи.

Правительство также запретило организовывать внутренние собрания более 100 человек и открытые — более 500 человек.

Читайте: Пандемия коронавируса: ответы на 8 самых распространенных вопросов

Премьер призвал ирландцев не выходить на улицу без крайней необходимости.

— Люди должны продолжать ходить на работу, если могут, но те, кто может работать дома, должны это сделать как можно быстрее, — добавил Варадкар.

Магазины, супермаркеты, кафе, рестораны, а также общественный транспорт не останавливать свою работу.

Карантин в Ирландии продлится до 29 марта.

Недавно Факты ICTV сообщали, что Дональд Трамп временно запретил въезд на территорию США. Исключением стали только граждане Великобритании.

Источник: Irish Times

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка