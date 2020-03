Ирландия вводит карантин из-за коронавируса

12 марта премьер-министр Ирландии Лео Варадкар объявил о начале карантина в государстве.

Таким образом, будут закрыты:

Правительство также запретило организовывать внутренние собрания более 100 человек и открытые — более 500 человек.

Премьер призвал ирландцев не выходить на улицу без крайней необходимости.

Магазины, супермаркеты, кафе, рестораны, а также общественный транспорт не останавливать свою работу.

Карантин в Ирландии продлится до 29 марта.

WATCH: Full speech by Taoiseach Leo Varadkar as the country’s schools, colleges and childcare facilities are to close in response to the Covid-19 pandemic | Read more: https://t.co/0dZzTUDn4s pic.twitter.com/URGFZUb2jn

— RTÉ News (@rtenews) March 12, 2020