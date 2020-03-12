Ирландия вводит карантин из-за коронавируса

12 марта премьер-министр Ирландии Лео Варадкар объявил о начале карантина в государстве.
Таким образом, будут закрыты:
- образовательные учреждения — садики, школы, колледжи;
- культурные центры — библиотеки, музеи.
Правительство также запретило организовывать внутренние собрания более 100 человек и открытые — более 500 человек.
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Премьер призвал ирландцев не выходить на улицу без крайней необходимости.
— Люди должны продолжать ходить на работу, если могут, но те, кто может работать дома, должны это сделать как можно быстрее, — добавил Варадкар.
Магазины, супермаркеты, кафе, рестораны, а также общественный транспорт не останавливать свою работу.
Карантин в Ирландии продлится до 29 марта.
WATCH: Full speech by Taoiseach Leo Varadkar as the country’s schools, colleges and childcare facilities are to close in response to the Covid-19 pandemic | Read more: https://t.co/0dZzTUDn4s pic.twitter.com/URGFZUb2jn
— RTÉ News (@rtenews) March 12, 2020
Недавно Факты ICTV сообщали, что Дональд Трамп временно запретил въезд на территорию США. Исключением стали только граждане Великобритании.
Источник: Irish Times