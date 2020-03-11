Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время брифинга объявил о новых ограничениях, которые вводятся в стране из-за коронавируса.

В частности, закрывается вся коммерческая деятельность, прекращается торговля, за исключением продовольственных магазинов и аптек.

В Италии продолжают работать все основные общественные службы, среди которых банки, почтовые отделения и другие важные ведомства.

Также продолжает работу общественный транспорт.

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Джузеппе Конте отметил, что о результатах принятых мер можно будет говорить только через две недели, однако сейчас нельзя впадать в отчаяние от увеличения количества больных коронавирусом.

Он также поблагодарил итальянцев за выносливость и заметил, что гордится ими.

Напомним, из-за резкой вспышки коронавируса в Италии с 10 марта на всей территории страны действует карантин.

Граждане могут ездить только на работу или передвигаться в случае чрезвычайных ситуаций в семье.

Также запрещены все массовые мероприятия, учебные заведения закрыты до 3 апреля.