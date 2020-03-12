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Факты / Мир / Россия

Коронавирус в России: 8 новых случаев инфицирования, среди них — ребенок

За последние сутки в России было зарегистрировано восемь новых случаев инфицирования коронавирусом.

Шесть больных было выявлено в Москве и еще двух — в Московской области.

Известно, что в числе пациентов — ребенок дошкольного возраста.

По предварительным данным, четверо пациентов недавно были в Италии, а еще двое были инфицированы после контакта с больными.

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— Все пациенты изолированы и получают необходимое лечение. Помощь им оказывают высококвалифицированные врачи.

Ни один из взрослых пациентов не посещал работу в последние дни. Больной ребенок также не ходил в детский сад, — говорится в пресс-релизе мэра Москвы.

Также сообщается, что врачи уже начали связываться с пассажирами авиарейсов из Италии.

В ведомстве призвали их не выходить из дома и немедленно вызвать скорую помощь. Медработники сами приедут для взятия проб на выявление коронавируса.

Всего в России зарегистрировано 28 пациентов с коронавирусом, из них 25 — граждане России, двое граждан Китая и один итальянец. Одному пациенту удалось вылечиться и врачи выписали его из больницы.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Организация призвала страны принять срочные и агрессивных действий по опасного вируса Covid-19.

Источник: Mos.ru

Фото: Dreamstime

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