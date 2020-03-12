Коронавирус в России: 8 новых случаев инфицирования, среди них — ребенок

За последние сутки в России было зарегистрировано восемь новых случаев инфицирования коронавирусом.
Шесть больных было выявлено в Москве и еще двух — в Московской области.
Известно, что в числе пациентов — ребенок дошкольного возраста.
По предварительным данным, четверо пациентов недавно были в Италии, а еще двое были инфицированы после контакта с больными.
Читайте: Трамп запретил въезд из Европы в США на 30 дней
— Все пациенты изолированы и получают необходимое лечение. Помощь им оказывают высококвалифицированные врачи.
Ни один из взрослых пациентов не посещал работу в последние дни. Больной ребенок также не ходил в детский сад, — говорится в пресс-релизе мэра Москвы.
Также сообщается, что врачи уже начали связываться с пассажирами авиарейсов из Италии.
В ведомстве призвали их не выходить из дома и немедленно вызвать скорую помощь. Медработники сами приедут для взятия проб на выявление коронавируса.
Всего в России зарегистрировано 28 пациентов с коронавирусом, из них 25 — граждане России, двое граждан Китая и один итальянец. Одному пациенту удалось вылечиться и врачи выписали его из больницы.
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Организация призвала страны принять срочные и агрессивных действий по опасного вируса Covid-19.
Источник: Mos.ru