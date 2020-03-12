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Чрезвычайное положение введено в 24 штатах США

24 штата и столица США Вашингтон объявили о чрезвычайном положении из-за распространения коронавируса.

О введении чрезвычайного положения сообщили 11 марта четыре штата — Аризона, Нью-Мексико, Луизиана, Арканзас.

Ранее о режиме чрезвычайной ситуации объявили штаты Мичиган, Вермонт, Северная Каролина, Массачусетс, Колорадо, Огайо, Иллинойс, Род-Айленд, Нью-Джерси, Орегон, Нью-Йорк, Пенсильвания, Кентукки, Индиана, Мэриленд, Калифорния, Флорида, Вашингтон и Гавайи.

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В США зарегистрировано 1 162 случая заболевания коронавирусом. 37 человек умерли.

Напомним, с 13 марта президент США Дональд Трамп запретил въезд на территорию страны из Европы. Исключением стала только Великобритания. Запрет связан с распространением коронавируса Covid-19.

Источник: CNN

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