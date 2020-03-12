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Факты / Мир

Пандемия коронавируса: статистика инфицирования в Украине и мире

Вспышка нового коронавируса начался в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. С середины января болезнь распространилась на территорию других стран и континентов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 12 марта 2020 года новым коронавирусом инфицировано 126 258 человек.

Больше всего зараженных в Китае — 80 932 человека. Сейчас от болезни излечилось уже 68 266 пациентов.

От осложнений, вызванных заболеванием новым штаммом вируса умерли 4 638 человек.

Масштабная вспышка нового коронавируса наблюдается в Италии, где, по последним данным, инфицировано 12 462 человека, из них 827 человек умерли и 1 045 вылечились.

С 10 марта в Италии ввели карантин на всей территории страны и позволили работать только работникам аптек.

Количество больных в Иране составляет 9 тыс. Человек, от осложнений умерли 354 человека, выздоровели — 2959 человек.

Читайте: Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру — карта и хронология

В США обнаружили  1312 больных коронавирусом и сообщили о 38 летальных случаях.

Сейчас коронавирус зафиксировано почти во всех крупнейших странах Европейского Союза:

  • Германия — 1966;
  • Франция — 2284;
  • Испания — 2227;
  • Нидерланды — 503;
  • Норвегия — 629;
  • Швейцария — 652;
  • Швеция — 500;
  • Бельгия — 314;
  • Дания — 516;
  • Австрия — 246;
  • Польша — 31.

В Украине 3 марта зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом. На момент выявления заболевания Украина готова к борьбе с ним. Контактировавшие с больным лица находятся под наблюдением врачей-эпидемиологов.

По состоянию на 11 марта в Украине не подтверждено 48 подозрений на инфицирование вирусом Covid-19. Для недопущения распространения вируса, 12 марта в Украине введен карантин.

Ранее Факты ICTV писали, что Кабмин принял решение о приостановлении авиасообщения между Украиной и Италией из-за коронавируса. 

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