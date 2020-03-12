Первая смерть от коронавируса в Греции: умер паломник

В Греции зафиксировали первую смерть от коронавируса.
В больнице города Патры умер 66-летний мужчина.
Он один из 53 паломников, которые в феврале посещали религиозные места в Египте и Израиле.
Всего в стране госпитализировали 99 человек больных коронавирусом. Всех, кто контактировал с инфицированными, отправили на карантин.
Введен частичный запрет на проведение спортивных мероприятий. Они будут проводиться без зрителей в течение следующих двух недель.
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Также закрыли на две недели центры отдыха и поддержки пожилых людей. Визиты туда запрещены.
Греция сообщила о первом случае заражения коронавирусом 26 февраля. Covid-2019 диагностировали у женщины, которая вернулась из поездки в северную Италию.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса Covid-19 пандемией из-за растущего количества случаев заболеваний.
Источник: Еkathimerini