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Факты / Мир

Платят $5 тыс.: в Британии ищут волонтеров для заражения коронавирусом

Лабораторный центр Лондона FluCamp объявил о поиске волонтеров для заражения коронавирусом.

Исследователи предложили всем желающим принять участие в изучении и борьбе с коронавирусом.

Отобранных волонтеров заразят другими штаммами коронавируса — OC43 и 229E — и положат на карантин в лабораторном центре.

За каждый день участия будут платить по 100 фунтов стерлингов. Средняя продолжительность пребывания в центре составит 11-14 дней. То есть, можно заработать до £4 тыс. ($5000).

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На такое ​​предложение откликнулось тысячи человек.

Исследователи подчеркивают, что цель эксперимента — ускорить разработку вакцины против смертельного коронавируса из Китая.

Напомним, 11 марта по всей территории Украины ввели карантин. Правительство приняло решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для министерств, ведомств, служб и для пополнения государственного резерва.

Источник: Daily Mirror

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