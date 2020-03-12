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У депутата Бундестага подтвердили коронавирус

Член фракции Свободной демократической партии Бундестага Хаген Рейнхольд заболел коронавирусной инфекцией.

Во время проверки он получил положительный результат на Covid-19.

Я получил положительный результат теста от врача Бундестага в среду днем, — сообщил Хаген Рейнхольд.

Читайте: В США сенатор заразилась коронавирусом

Первые симптомы у 41-летнего Рейнхольда появились во время отдыха на горнолыжном курорте в Австрии. После возвращения домой он стал кашлять и попросил врача Бундестага осмотреть его.

Напомним, 12 марта в Германии зафиксировали 1 966 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Источник: NTV

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