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В Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Польше от коронавируса скончался первый пациент.

От Covid-19 умерла 57-летняя жительница города Познань. Ранее врачи диагностировали у нее тяжелую форму пневмонии.

Женщину подключили к аппарату вентиляции легких и поместить в фармакологическую кому. Однако спустя время она умерла.

Читайте: Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру — карта и хронология

Всего в Польше зафиксировали 47 случаев заражения коронавирусом.

К слову, всего в мире пять украинцев инфицировались коронавирусом.

Источник: RMF24

Фото: Unsplash

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