В России за сутки зафиксировано 6 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.

Четыре новых случая зафиксированы в Москве, еще по одному обнаружено в Краснодаре и Калининграде.

Все инфицированные в последние две недели ездили в страны, неблагополучные по коронавирусу.

— Госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке, — уточнили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Читайте: Платят $5 тыс.: в Британии ищут волонтеров для заражения коронавирусом

Там добавили, что установили всех контактировавших с заболевшими, они находятся под наблюдением.

Всего в России зарегистрировано 34 случая заболевания новым типом коронавирусной инфекции.