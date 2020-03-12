В России за сутки зафиксировано 6 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
Четыре новых случая зафиксированы в Москве, еще по одному обнаружено в Краснодаре и Калининграде.
Все инфицированные в последние две недели ездили в страны, неблагополучные по коронавирусу.
— Госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке, — уточнили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
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Там добавили, что установили всех контактировавших с заболевшими, они находятся под наблюдением.
Всего в России зарегистрировано 34 случая заболевания новым типом коронавирусной инфекции.
Напомним, 11 марта по всей территории Украины ввели карантин. Правительство приняло решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для министерств, ведомств, служб и для пополнения государственного резерва.