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Факты / Мир

В мире 5 украинцев заразились коронавируса — МИД

Пять украинцев за рубежом инфицированы коронавирусом: четыре в Японии (уже выписаны из больницы) и один в Италии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания оперативного штаба для реагирования на распространение коронавируса Covid-19 в мире.

Он также напомнил номер телефона горячей линии МИД Украины — 044-238-16-57. Для критических ситуаций в консульствах и посольствах Украины тоже свои горячие линии, которые можно найти на их сайтах.

Читайте: Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру — карта и хронология

В Украине 3 марта зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом. На момент выявления заболевания Украина готова к борьбе с ним. Контактировавшие с больным лица находятся под наблюдением врачей-эпидемиологов.

По состоянию на 11 марта в Украине не подтверждено 48 подозрений на инфицирование вирусом Covid-19. Для недопущения распространения вируса, 12 марта в Украине введен карантин.

Кабмин принял решение о приостановлении авиасообщения между Украиной и Италией из-за коронавируса. 

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