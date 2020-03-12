В Европе осталась одна страна без коронавируса

Ни одного случая заболевания коронавирусом Covid-19 не фиксировали в Черногории.

Об этом сообщил эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игорь Галич.

Под наблюдением медиков здесь находятся 392 человека. А с момента появления коронавируса было обследовано более 2 тыс. человек.

— Диагностика коронавируса занимает две-три минуты. Поэтому результаты становятся известны довольно быстро, — заявил Галич.

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Черногория — небольшая страна на Балканском полуострове. Население составляет 650 тыс. человек.

Как писали Факты ICTV, 11 марта вспышка коронавируса получила от Всемирной организации здравоохранения статус пандемии. Всего было зарегистрировано более 121 500 подтвержденных заражений минимум в 114 странах. Умерло 4 500 человек.