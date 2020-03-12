PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

В ООН осудили несвоевременные действия Ирана по борьбе с коронавирусом

По словам эксперта ООН по правам человека Джавида Рехмана, реакция Ирана на новую смертельную вспышку коронавируса , включая временное освобождение 70 тыс. заключенных , была слишком маленькой, слишком поздней.

Специальный докладчик ООН в Иране, сказал, что Тегеран пытается обмануть борьбу со вспышкой , одной из самых смертоносных за пределами Китая, где возникла эта болезнь.

— Ситуация с коронавирусом в Иране вызывает серьезную обеспокоенность, — сказал Рехман.

По его словам, после первых двух случаев смерти в священном городе Кум 19 февраля эта болезнь широко распространилась.

— Это было быстрое расширение. По моей оценке, государство сделало слишком мало, слишком поздно, — подчеркнул он.

Последние сообщения предполагают, что Covid-19 распространился внутри иранских тюрем.

Глава Иранской тюремной организации Али Асгар Джахангир сообщил, что около 70 тыс. заключенных были освобождены в попытке борьбы с распространением.

Читайте: Трамп запретил въезд из Европы в США на 30 дней

Но эта временная программа освобождения была неадекватным ответом коронавирусу.

— Мы не знаем, на каких условиях они были освобождены, — добавил он.

По словам Рехмана, Иран не спешил реагировать на вирус.

— Мы хотим прозрачного информирования общественности и коммуникации, — сказал он.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Источник: ООН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка