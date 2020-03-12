По словам эксперта ООН по правам человека Джавида Рехмана, реакция Ирана на новую смертельную вспышку коронавируса , включая временное освобождение 70 тыс. заключенных , была слишком маленькой, слишком поздней.

Специальный докладчик ООН в Иране, сказал, что Тегеран пытается обмануть борьбу со вспышкой , одной из самых смертоносных за пределами Китая, где возникла эта болезнь.

— Ситуация с коронавирусом в Иране вызывает серьезную обеспокоенность, — сказал Рехман.

По его словам, после первых двух случаев смерти в священном городе Кум 19 февраля эта болезнь широко распространилась.

— Это было быстрое расширение. По моей оценке, государство сделало слишком мало, слишком поздно, — подчеркнул он.

Последние сообщения предполагают, что Covid-19 распространился внутри иранских тюрем.

Глава Иранской тюремной организации Али Асгар Джахангир сообщил, что около 70 тыс. заключенных были освобождены в попытке борьбы с распространением.

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Но эта временная программа освобождения была неадекватным ответом коронавирусу.

— Мы не знаем, на каких условиях они были освобождены, — добавил он.

По словам Рехмана, Иран не спешил реагировать на вирус.

— Мы хотим прозрачного информирования общественности и коммуникации, — сказал он.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Источник: ООН