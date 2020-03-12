Почувствовал боль в груди: Вайнштейна госпитализировали после приговора суда

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн был госпитализирован через несколько часов после того, как суд в Нью-Йорке приговорил его к 23 годам тюрьмы по делу о сексуальных домогательствах.

Официальный представитель Вайнштейна Джуда Энгельмайер сказал, что продюсер почувствовал боли в груди после прибытия из суда в тюрьму Райкерс-Айленд.

Персонал тюрьмы принял решение о его госпитализации в нью-йоркскую больницу Беллвью.

Это уже вторая госпитализация 67-летнего Вайнштейна за последние недели. В предыдущий раз он попал в больниц после того, как 24 февраля присяжные признали его виновным в преступлениях сексуального характера.

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У Вайнштейна было учащенное сердцебиение и повышенное давление. 5 марта его выписали и направили в лазарет тюрьмы Райкерс-Айленд.

Напомним, первые обвинения против Вайнштейна стали всплывать в октябре 2017 года. В авторитетных изданиях вышли публикации о десятках случаев сексуальных домогательств со стороны продюсера, происходивших на протяжении нескольких десятилетий.

Также публично выступили против него актрисы Роуз Макгоуэн и Эшли Джадд.

К слову, в материалах уголовного дела голливудского продюсера Харви Вайнштейна было письмо, где он угрожает актрисе Дженнифер Энистон.