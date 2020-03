Встречался с Трампом: бразильский чиновник заболел коронавирусом

Новым типом коронавируса заболел официальный представитель правительства Бразилии Фабио Вайнгартен.

В прошлые выходные он сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару и встречался с Дональдом Трампом.

Всего в мире зафиксировали более 126 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Больше всего зараженных в Китае — 80 932 человека. От болезни излечилось уже 68 266 пациентов, а умерли – 4 638 человек.

The guy standing to Trump’s left just tested positive for coronavirus, according to Brazilian media. Fabio Wajngarten posted this photo, taken during meetings at Mar-a-Lago, five days ago. pic.twitter.com/qioU4qIlxl

— Gabriel Stargardter (@gabstargardter) March 12, 2020