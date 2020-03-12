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Факты / Мир

Встречался с Трампом: бразильский чиновник заболел коронавирусом

Новым типом коронавируса заболел официальный представитель правительства Бразилии Фабио Вайнгартен.

В прошлые выходные он сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару и встречался с Дональдом Трампом.

Всего в мире зафиксировали более 126 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Читайте: Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру — карта и хронология

Больше всего зараженных в Китае — 80 932 человека. От болезни излечилось уже 68 266 пациентов, а умерли – 4 638 человек.

Ранее Факты ICTV писали, что Минздрав советует воздержаться от поездок по Украине и миру из-за коронавируса.

Источник: Folha de S.Paulo

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