Для США разработан новый сверхбыстрый тест на коронавирус

Швейцарская компания Roche Holding получила разрешение от правительства США на внедрение высокоавтоматизированных тестов на выявление коронавируса.

Разрешение на экстренное использование получили тестирующие машины на системах Cobas 6800/8800.

Согласно данным компании, модель 6800 может провести 1440 тестов в день, а модель 8800 — целых 4128.

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— Мы увеличили скорость нашей новой модели в 10 раз. Их использование сэкономит время на разработку вакцины от коронавируса Covid-19, — сообщил один из руководителей Roche Holding Томас Шинекер.

Правительства многих стран мира критиковали за слишком медленные проверки и тестирования граждан на выявление коронавируса. Именно этот фактор, по мнению многих ученых, позволил инфекции свободно распространиться по миру.

Агрегаты Roche могут выявить инфекцию коронавируса, даже если у пациента нет никаких симптомов.

Руководство компании Roche отказалось назвать количество тестов, направили в США. Всего в мире насчитывается меньше 1 тыс. таких машин.

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