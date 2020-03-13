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Факты / Мир

Эверест закрыли для альпинистов из-за пандемии коронавируса

Власти Непала перекрыли доступ к самой высокой горе мира Эверест из-за пандемии коронавируса.

Отменили все разрешения для альпинистских экспедиций с 14 марта по 30 апреля.

Секретарь кабинета премьер-министра Нараян Прасад Бидари посоветовал иностранцам, которые прибыли в Непал до 14 марта, самоизолироваться на 14-дневный карантин.

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Непал зарабатывает $4 млн в год на разрешениях для альпинистов. Это основной источник дохода для высокогорной страны.

Эверест — высочайшая вершина земного шара. Расположена в Гималаях на границе Китая и Непала.

Китайское правительство запретило подъем на гору еще в начале марта.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По состоянию на 12 марта 2020 новым коронавируса инфицировано 126 258 человек. Больше всего зараженных в Китае — 80 932 человек.

Источник: Kathmandu post

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