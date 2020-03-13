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Факты / Мир

Коронавирус начал мутацию — исследование

Коронавирус уже больше месяца распространяется по миру с исчезнувшей частицей в РНК-молекулах.

Наука ранее уже фиксировала случаи, когда в вирусах SARS-CoV (атипичная пневмония) и MERS-CoV (ближневосточная лихорадка) происходили мутации.

Это было связано со снижением их репликативной приспособленности. Таким образом, вирусы становились менее агрессивными на первых этапах инфицирования.

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В новом исследовании ученые предположили, что мутация частицы SARS-CoV-2 — штамма коронавируса, вызывающего опасное заболевание Covid-19 — приведет к ослаблению его фенотипа.

Однако предыдущие исследования подтвердили, что SARS-CoV-2 является генетически стабильным своих «предшественников».

Напоминаем, вакцины или лекарства от коронавируса Covid-19 еще не изобрели. ВОЗ предупреждает, что коронавирус будет распространяться и летом.

Источник: Science

Фото: Dreamstime

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