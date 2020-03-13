По состоянию на 13 марта 2020 года в мире новым коронавирусом инфицированы 128 343 человека. От болезни излечилось уже 68 324 пациента.
От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 4 720 человек.
Больше всего зараженных в Китае — 80 932 человека. Кроме того, масштабная вспышка нового коронавируса наблюдается в Италии. Общее количество больных в стране составляет 12 462, умерло 827 человек.
На третьем месте по количеству больных находится Иран. Здесь зафиксировано 10 075 зараженных.
Сейчас коронавирус зафиксирован в таких странах Европы:
- Германия — 2 078;
- Франция — 2 284;
- Испания — 2 227;
- Нидерланды — 503;
- Норвегия — 702;
- Швейцария — 652;
- Швеция — 599;
- Бельгия — 314;
- Дания — 617;
- Австрия — 302;
- Польша — 49.
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В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заболевания коронавирусом. Заболевания подтвердили у двух жителей Черновицкой области и одной жительницы Житомирской области.
Дня недопущения распространения коронавируса с 12 марта в Украине действует карантин.
В частности, запрещается проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек, авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией, вводится запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.