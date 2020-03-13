Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавируса, МИД Украины просит украинцев временно воздержаться от поездок в пораженные регионы Греции.

В частности, не рекомендуется посещать регионы префектуры Западной Греции Илиа и Ахаиа на полуострове Пелопоннес, а также острова Закинтос, где зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания и есть самый большой риск заражения.

Граждане Украины, которые продолжают находиться в этих регионах, должны сообщить о своем местонахождении и контактных данных посольству или зарегистрироваться на ресурсе ДРУГ.

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В МИД также напомнили, что органами власти Греции введены карантинные мероприятия в пяти муниципалитетах региона Ахаиа (административный центр в городе Патры), семи муниципалитетах региона Илиа (административный центр в городе Пиргос) префектуры Западной Греции на полуострове Пелопоннес, а также острове Закинтос.

Гражданам Украины, которые все же планируют поездку в страну, нужно следовать рекомендациям Министерства здравоохранения Греции и приобрести медицинский страховой полис.

Напомним, 12 марта в Греции зафиксировали первую смерть от коронавируса. В больнице города Патры умер 66-летний мужчина.

Источник: МИД Украины