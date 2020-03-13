PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

МИД просит украинцев воздержаться от поездок в Грецию

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавируса, МИД Украины просит украинцев временно воздержаться от поездок в пораженные регионы Греции.

В частности, не рекомендуется посещать регионы префектуры Западной Греции Илиа и Ахаиа на полуострове Пелопоннес, а также острова Закинтос, где зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания и есть самый большой риск заражения.

Граждане Украины, которые продолжают находиться в этих регионах, должны сообщить о своем местонахождении и контактных данных посольству или зарегистрироваться на ресурсе ДРУГ.

Читайте: МИД дал рекомендации для украинцев, которые планируют ехать за границу

В МИД также напомнили, что органами власти Греции введены карантинные мероприятия в пяти муниципалитетах региона Ахаиа (административный центр в городе Патры), семи муниципалитетах региона Илиа (административный центр в городе Пиргос) префектуры Западной Греции на полуострове Пелопоннес, а также острове Закинтос.

Гражданам Украины, которые все же планируют поездку в страну, нужно следовать рекомендациям Министерства здравоохранения Греции и приобрести медицинский страховой полис.

Напомним, 12 марта в Греции зафиксировали первую смерть от коронавируса. В больнице города Патры умер 66-летний мужчина.

Источник: МИД Украины

Фото: Unsplash

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка