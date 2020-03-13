PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Пандемия коронавируса: Польша закрыла границы для иностранцев

В Польше приняли решение о временном закрытии границ для иностранцев.

— Мы принимаем решение о временном закрытии границ. Сначала на 10 дней, — заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По его словам, страна закрывает границы только для иностранцев, польским гражданам дорога домой открыта. Однако все поляки будут направленны на 14-дневный карантин по прибытии в страну.

Читайте: Прекращение авиасообщения с 17 марта и усиление карантина — обращение Зеленского

Также с воскресенья будет приостановлено воздушное и железнодорожное сообщение.

Внутри страны воздушное и автомобильное движение остается без изменений. Магазины будут открыты.

— Но с ночи с пятницы на субботу в Польше будет ограничена деятельность торговых галерей, а также деятельность баров и ресторанов. За пределами торговых галерей ограничения не действуют. Все магазины и пункты обслуживания, а также банки остаются открыты. Мы также приняли решение приостановить работу всех пабов, ресторанов, кафе, клубов и баров, — добавил глава правительства.

Напомним, Факты ICTV публиковали список стран, где введены ограничения на пересечение границы из-за коронавируса.

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка