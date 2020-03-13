Пандемия коронавируса: Польша закрыла границы для иностранцев

В Польше приняли решение о временном закрытии границ для иностранцев.

— Мы принимаем решение о временном закрытии границ. Сначала на 10 дней, — заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По его словам, страна закрывает границы только для иностранцев, польским гражданам дорога домой открыта. Однако все поляки будут направленны на 14-дневный карантин по прибытии в страну.

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Также с воскресенья будет приостановлено воздушное и железнодорожное сообщение.

Внутри страны воздушное и автомобильное движение остается без изменений. Магазины будут открыты.

— Но с ночи с пятницы на субботу в Польше будет ограничена деятельность торговых галерей, а также деятельность баров и ресторанов. За пределами торговых галерей ограничения не действуют. Все магазины и пункты обслуживания, а также банки остаются открыты. Мы также приняли решение приостановить работу всех пабов, ресторанов, кафе, клубов и баров, — добавил глава правительства.

Напомним, Факты ICTV публиковали список стран, где введены ограничения на пересечение границы из-за коронавируса.