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Факты / Мир / Россия

Совет ЕС продлил санкции против России за агрессию в Украине

Совет Европейского союза продлил санкции против Российской Федерации за агрессию в Украине.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

— Запрет виз и замораживание активов против 175 сепаратистов и русских + 44 субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины, теперь официально продлен на 6 месяцев, — пишет он.

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Впоследствии это решение агентству Интерфакс подтвердил также источник в институтах ЕС.

— Решение о продлении произошло. Скоро пойдет официальное коммюнике, — отметил собеседник агентства.

Напомним, на прошлой неделе ЕС снял санкции с Азарова и Ставицкого, но продолжил против Януковича.

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