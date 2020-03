Совет ЕС продлил санкции против России за агрессию в Украине

Совет Европейского союза продлил санкции против Российской Федерации за агрессию в Украине.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

the visa bans & asset freezes against 175 separatists and Russians + 44 entities responsible for the undermining of #Ukraine‘s territorial integrity has now officially been prolonged by 6 months. #Russia #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 13, 2020