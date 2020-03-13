Жене премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо диагностировали коронавирус.

Об этом сообщил пресс-секретарь Джастина Трюдо.

По его словам, Софи чувствует себя хорошо и принимает все меры предосторожности.

Также он добавил, что у нее есть незначительные симптомы болезни.

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Update on Sophie & the Prime Minister. pic.twitter.com/EkJL5rWGUN — Cameron Ahmad (@CameronAhmad) March 13, 2020

Напомним, 12 марта стало известно, что у Софи Грегуар появились симптомы простуды и она немедленно обратилась за медицинской помощью. В больнице ей сделали тест на Covid-19.

До получения результатов Трюдо решил самоизолироваться и работать дома.