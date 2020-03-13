В Нью-Йорке введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

В Нью-Йорке введен режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса Covid-19.

Об этом заявил мэр Нью-Йорк Билл де Блазио.

По его словам, сейчас в городе болеют коронавирусом 95 человек. Диагноз 42 человек был подтвержден в течение последних 24 часов.

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— Уверяю вас, никто из нас не хотел этого делать. Но это именно тот момент, когда это необходимо. Последние 24 часа были очень, очень отрезвляющими, — сказал он.

Мэр добавил, что «кризисный период» может продлиться еще полгода.

После введения чрезвычайного положения 35 тыс. работников в Нью-Йорке будут работать дистанционно.

Напомним, с 13 марта президент США Дональд Трамп запретил въезд на территорию страны из Европы. Запрет связан с распространением коронавируса Covid-19.