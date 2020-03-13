У президента Бразилии Болсонару обнаружили коронавирус

Результаты первого теста на коронавирус у президента Бразилии Жаира Болсонару оказались положительными.

Болсонару решил сам сдать тест на коронавирус после того, как вирус обнаружили у главы секретариата по общественным коммуникациям.

Ранее в окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом главу специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.

Известно, что они с президентом Жаиром Болсонару в минувшие выходные посещали США, где проводили встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Симптомы заболевания у Вайнгартена появились после посещения штаб-квартиры Южного командования Вооруженных сил США в Майами.

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Напомним, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано 3 случая коронавируса. Так, двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской.

Также министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Горловке зафиксировали 12 случаев Covid-19.

71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, сегодня умерла.

Источник: Jornal O Dia