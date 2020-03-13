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Факты / Мир

В США введен режим чрезвычайной ситуации – Трамп

Президент Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в США для борьбы с коронавирусом.

— Сегодня я официально объявляю о введении режима чрезвычайной ситуации, — заявил Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, это позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США направить на борьбу с коронавирусом до $50 млрд из фонда помощи при бедствиях.

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— Чрезвычайные указы, которые я объявлю сегодня, подтвердят новые широкие полномочия министра здравоохранения. Мы не пожалеем никаких ресурсов, совершенно никаких, — отметил американский лидер.

В США уже 41 человек умер от коронавируса, еще более 1,7 тыс. человек заболели.

Напомним, президент  Дональд Трамп запретил въезд на территорию США из Европы с 13 марта. Запрет на въезд связан с целью предотвращения распространения коронавируса Covid-19.

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