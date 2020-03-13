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Факты / Мир

В Испании коронавирусом заразились министры и ультраправые политики

Министр территориальной политики Испании Каролина Дариас заболела коронавирусом.

Вероятно она подцепила болезнь во время женского марша в Мадриде 8 марта.

На событие она ходила с министром по вопросам равенства Ирен Монтеро, которая первой из испанских чиновников заразилась коронавирусом.

После выявления заболевания в Монтеро, все правительство прошло тесты. Результаты других министров пока не объявляют.

Обследование также прошел король Испании с женой. 9 марта Ирен Монтеро сопровождала монархов на официальном мероприятии.

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Другим очагом заражения во власти Испании стала ультраправая партия Vox. Вечером 12 марта коронавирус подтвердили в ее лидера Сантьяго Абаскаля и председателя парламентской группы партии Макарены Олоны.

Раньше, жене премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо диагностировали коронавирус.

До получения результатов Трюдо самоизолировался и работал из дома.

Источник: El mundo

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