В ООН зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

У женщины-дипломата из Филиппин, которая аккредитована при Организации Объединенных Наций, диагностирован коронавирус.
Женщина заразилась во время посещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке 9 марта. Она находилась там около 30 минут и на тот момент у нее не было никаких симптомов. 10 марта у нее появились симптомы простуды.
— Согласно протоколу офиса миссии, она не явилась на работу и в тот же день обратилась к своему врачу, — говорится в сообщении.
Читайте: Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру — карта и хронология
Сейчас миссия Филиппин закрыта.
Сотрудникам сообщили о необходимости соблюдения карантина и в случае появления симптомов заболевания сразу обращаться за медицинской помощью.
Напомним, 12 марта в Украине зафиксировано 2 случая коронавируса. Пациенты находятся в Черновицкой и Житомирской областях.
Источник: диппредставительство Филиппин при ООН