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Факты / Мир

Аплодисменты с балконов: итальянцы поблагодарили врачей за борьбу с коронавирусом

В разгар пандемии коронавируса в Италии прошел очередной флешмоб.

Люди массово вышли на балконы и аплодисментами выразили свою поддержку итальянским врачам, которые борются с инфекцией коронавируса Covid-19.

Таким образом итальянцы решили показать свою благодарность медикам, спасают жизни инфицированных пациентов.

Читайте: Италия ввела новые ограничения из-за коронавируса

Италия продолжает быть эпицентром распространения коронавируса в Европе.

В четверг, 12 марта количество смертей от коронавируса в стране превысило 1000 человек.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что от коронавируса в Италии умерла украинка, которая жила и работала в провинции Брешия.

Фото: Dreamstime

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