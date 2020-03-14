Коронавирус: Испания закрывается на карантин, в Британии за сутки удвоилось число жертв

Правительство Испании подготовило проект распоряжения, которым готовится объявить в понедельник, 15 марта, национальные ограничения по перемещению граждан для борьбы с коронавирусом.

46 млн людей две недели смогут ходить только в больницу, на работу или в магазины. Также граждане смогут совершать поездки с целью ухода за детьми или пожилыми людьми.

Испания является второй страной после Италии по серьезности последствий удара коронавируса. Здесь умер 191 человек и более 6 тыс. инфицированы.

Читайте: Распространение коронавируса в мире: три шага для украинцев за рубежом

В то же время, в Великобритании число умерших от коронавируса почти удвоилось за одну ночь. В стране погибли еще десять человек, в результате чего число погибших достигло 21. Количество зараженных увеличилось на треть – до 1 145.

Напомним, Факты ICTV следят за распространением нового коронавируса по миру.

Источник: BBC, Daily Mail