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Факты / Мир

Коронавирус: Испания закрывается на карантин, в Британии за сутки удвоилось число жертв

Правительство Испании подготовило проект распоряжения, которым готовится объявить в понедельник, 15 марта, национальные ограничения по перемещению граждан для борьбы с коронавирусом.

46 млн людей две недели смогут ходить только в больницу, на работу или в магазины. Также граждане смогут совершать поездки с целью ухода за детьми или пожилыми людьми.

Испания является второй страной после Италии по серьезности последствий удара коронавируса. Здесь умер 191 человек и более 6 тыс. инфицированы.

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В то же время, в Великобритании число умерших от коронавируса почти удвоилось за одну ночь. В стране погибли еще десять человек, в результате чего число погибших достигло 21. Количество зараженных увеличилось на треть – до 1 145.

Напомним, Факты ICTV следят за распространением нового коронавируса по миру.

Источник: BBC, Daily Mail

Фото: Dreamstime

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