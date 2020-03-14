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Факты / Мир

Коронавирус в мире: количество заболевших на сегодня

По состоянию на 14 марта коронавирусом заразились 145 369. Это на 10 565 человек больше, чем 13 марта.

Погибли от коронавируса 5 429 человек. Прирост в сравнении с предыдущим днем составил 445 человек.

Всего вылечились от Covid-19 71 694 человек. Это на 1 300 больше, чем вчера.

Читайте: Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру — карта и хронология

В Италии за сутки от коронавируса погибли 250 человек, заразились 2 500. Сейчас там 17 660 заболевших, 1 266 умерших и всего 1 439 выздоровевших.

В Китае за последние сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания, а 1 430 человек были выписаны из больниц.

Напомним, по состоянию на 14 марта в Украине зафиксированы три случая заболевания коронавирусом. 13 марта от Covid-19 скончалась пенсионерка из Житомирской области.

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