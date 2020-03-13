Коронавирус: в Италии медикам предложили «позволить старикам умирать»

В Италии медиков при работе в чрезвычайных условиях призывают обеспечивать доступ к интенсивной терапии больным с более высокими шансами на выздоровление.

По мнению экспертов Итальянского Института анестезии, реанимации и интенсивной терапии, у стариков якобы меньше шансов на выздоровление.

— Возможно, потребуется определить предельный возраст для получения интенсивной терапии, — говорится в их рекомендациях.

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Помимо возраста, эксперты рекомендуют врачам учитывать также общее состояние пациента.

Напомним, в Италии по состоянию на 13 марта обнаружили 17 660 инфицированных коронавирусом, 1 266 человек умерли.

Врачей и медсестер не хватает на всех. А главное — аппаратов для вентиляции легких намного меньше, чем задыхающихся.

Источник: Русская служба BBC