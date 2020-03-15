Австрия закрывает небо с Украиной и еще тремя странами

С полуночи 17 марта Австрия временно прекращает авиасообщение с Украиной, Россией, Великобританией и Нидерландами, заявил канцлер страны Курц на заседании Национального совета Австрии.

То есть гражданам этих стран запрещен въезд в Австрию прямыми авиарейсами.

Такие ограничения вводятся в рамках дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.

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Украина с 17 марта на две недели закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

Напомним, в мире на 15 марта зарегистрировано 156 400 случаев Covid-19, из которых 73 968 (47,3%) человек уже выздоровели.

В Украине лабораторно подтверждены три случая Covid-19: в Черновицкой области — два и в Житомирской — один (летальный).

Источник: ORF