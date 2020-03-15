По состоянию на 15 марта коронавирусом заразились 156 396 человек. Это на 1 1027 больше, чем 14 марта.

Погибли от коронавируса 5 833 человек. Прирост по сравнению с предыдущим днем ​​составил 404 человека.

Всего излечились от Covid-19 73 968 человек. Это на 2 274 больше, чем вчера.

В Италии за сутки от коронавируса погибли 175 человек, заразились 3 497. Сейчас там 21 157 больных, 1 441 умерший и в целом 1 966 выздоровели.

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В Китае больше всего больных — 80 995, из-за вируса здесь умерли 3 203 человека, в то же время 67 004 уже выписаны из больниц.

Напомним, по состоянию на 15 марта на территории Украины зафиксированы три случая заболевания коронавирусом. 13 марта от Covid-19 скончалась пенсионерка из Житомирской области.