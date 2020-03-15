У Трампа отрицательный тест на коронавирус

Коронавирус Covid-19 у президента США Дональда Трампа не подтвердился, сообщил врач Белого дома Шон Конли.

– Этим вечером, 14 марта, я получил подтверждение, что тест отрицательный, — сказал он.

Трамп сдал тест после того, как коронавирусом заболел официальный представитель правительства Бразилии Фабио Вайнгартен.

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В прошлые выходные он сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару и встречался с президентом США.

Напомним, 13 марта Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в США для борьбы с коронавирусом.

По его словам, это позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США направить на борьбу с коронавирусом до $50 млрд из фонда помощи при бедствиях.

На 15 марта в стране уже 57 человек умерли от коронавируса, еще 2 951 — заболел.