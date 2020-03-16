80% населения заболеет Covid-19 в течение года — прогноз правительства Великобритании

Эпидемия коронавируса в Великобритании продлится до следующей весны и может привести к госпитализации 7,9 млн человек.

Такую информацию сообщают британские СМИ со ссылкой на секретный отчет для высокопоставленных чиновников британской Национальной службы здравоохранения.

В нем руководители здравоохранения, которые занимаются этим вирусом, признали, что ожидают его распространения еще 12 месяцев.

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Ожидается, что до 80% населения страны будет инфицировано Covid-19 в течение следующих 12 месяцев и до 15% (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация.

Кроме того, предполагается, что примерно 500 тыс. из 5 млн человек, работающих в основных службах и критически важной инфраструктуре, могут заболеть в любое время в течение месячного пика эпидемии.

В эту цифру входят 1 млн сотрудников Национальной службы здравоохранения и 1,5 млн человек в сфере социальной помощи.

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