Авиакомпании мира могут обанкротиться до конца мая, если им не помогут власти.

Авиаперевозчики уже столкнулись с техническим банкротством или имеют проблемы с выплатой долгов.

Их денежные резервы быстро истощаются из-за отмены рейсов и резкого падения спроса на перелеты.

— Чтобы избежать катастрофы, необходимы скоординированные действия власти и отрасли. В противном случае выход из кризиса будет похож на жестокое поле битвы, усеянное жертвами, — говорят аналитики австралийского центра САРА.

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По их мнению, самые большие перевозчики США, Китая и Ближнего Востока могут пережить кризис благодаря поддержке государства.

Напомним, 17 марта, Украина закроет регулярное авиасообщение с миром. Причиной стала пандемия коронавируса, которая накрыла все континенты, кроме Антарктиды.