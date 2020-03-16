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Факты / Мир

Из-за коронавируса: США экстренно снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США обнародовала решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%.

Также ФРС начнет покупать облигации — количественное ослабление — шаг, который перекачивает деньги непосредственно в экономику.

— Коронавирус будет влиять на экономическую активность в ближайшем будущем и составит риски для экономических перспектив. В свете этих событий Комитет решил снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%.

Комитет рассчитывает сохранить этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей в сфере занятости и стабильности цен, — говорится в сообщении регулятора.

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Снижение ставок в США будет означать то, что кредиты, которые выдают банки, подешевеют.

Напомним, центральный банк уже снизил процентные ставки на половину процентного пункта после экстренного совещания 3 марта.

Это было первым снижением ставок за пределами регулярно запланированных встреч с политикой после финансового кризиса 2008 года.

Источник: FRB

Фото: Dreamstime

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