Из-за коронавируса: США экстренно снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США обнародовала решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%.

Также ФРС начнет покупать облигации — количественное ослабление — шаг, который перекачивает деньги непосредственно в экономику.

— Коронавирус будет влиять на экономическую активность в ближайшем будущем и составит риски для экономических перспектив. В свете этих событий Комитет решил снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%.

Комитет рассчитывает сохранить этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей в сфере занятости и стабильности цен, — говорится в сообщении регулятора.