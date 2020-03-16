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Факты / Мир

Канада закрывает границы из-за коронавируса — кого не пустят

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о закрытии границы страны для всех людей, которые не являются гражданами или постоянными жителями.

Такие меры канадские власти приняли для борьбы против дальнейшего распространения нового коронавируса в стране.

Ограничительная мера не распространяется на дипломатов, членов экипажа самолетов и их ближайших родственников.

Любой, у кого проявляются симптомы, также не будет пустят в страну, добавил Трюдо.

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Только четыре аэропорта в Канаде — Монреаль, Торонто, Калгари и Ванкувер — будут принимать международные рейсы.

Напомним, Словакия закрыла границу для железнодорожного и автобусного сообщения из-за коронавируса.

Источник: VICE

Фото: Dreamstime

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