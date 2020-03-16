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Коронавирус в Китае: почти 84% зараженных вылечились от Covid-19

В Китае от коронавируса излечились 67 тыс. 700 людей из 80 тыс. 800.

В стране число подтвержденных случаев заражения достигало более 80 тыс, из них 3 213 пациентов умерли, а 67 тыс. 749 – смогли побороть болезнь.

Всего в Китае за последние сутки зафиксировали 16 новых случаев заболевания, 14 человек от коронавируса умерли.

Читайте: Украинские консульские службы приостановили выдачу виз

Сейчас в Китае зафиксировано 9 898 случаев коронавируса, из них 3032 человека– в тяжелом состоянии.

К слову, в США стартуют клинические испытания на людях вакцины от коронавируса.

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